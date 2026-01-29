New York - Eine von grossen Tech-Konzernen geprägte Flut von Geschäftszahlen hinterlässt am Donnerstag an den US-Börsen ein durchwachsenes Bild. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse stand der Handel im Spannungsverhältnis unterschiedlicher Reaktionen auf die Tech-Riesen Meta, Microsoft und Tesla. Deren Aktien reagierten stark unterschiedlich auf vorgelegten Zahlen, wobei Microsoft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab