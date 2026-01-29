Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
H1 mit starken Wachstum und Margenverbesserung - Drittes SmG-Los kam nach dem Stichtag
Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem vorgelegten Halbjahresbericht 2025/26 die vorläufigen KPIs (u.a. Umsatz € 34,2 Mio.: +61,6%) bestätigt; das H1-EBITDA (€ 6,77 Mio.;+193,6%) sowie das H1-EBIT (€ 5,81 Mio.; +287,1%) zeigten hierbei eine starke Skalierung. Die Effizienz der Fertigung zeigt sich auch im Umsatz pro Mitarbeiter, der um 51,1% anstieg. In Bezug auf den Auftragsbestand (€ 39,6 Mio.; -43,9%) zeigt der 30.11.25 nicht das gesamte Bild - denn das dritte SmG-Los wurde erst zwei Wochen nach dem Bilanzstichtag vergeben. Der Auftragsbestand zum 16. Januar 2026 (€ 75,8 Mio.; +13,3%) gibt eine Indikation auf das finanzielle Volumen der Beauftragung (von 50k SmG-Einheiten). Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS ist intakt, die Umsätze werden internationaler - mit einem KGV von rd. 24 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus dem Verteidigungssektor weiterhin eher günstig.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 19,10.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: CEOTRONICS_20260129_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2268258 29.01.2026 CET/CEST