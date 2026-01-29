Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Bericht H1 2056/26, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.01.2026 Kursziel: € 19,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 10.6.2025, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

H1 mit starken Wachstum und Margenverbesserung - Drittes SmG-Los kam nach dem Stichtag Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem vorgelegten Halbjahresbericht 2025/26 die vorläufigen KPIs (u.a. Umsatz € 34,2 Mio.: +61,6%) bestätigt; das H1-EBITDA (€ 6,77 Mio.;+193,6%) sowie das H1-EBIT (€ 5,81 Mio.; +287,1%) zeigten hierbei eine starke Skalierung. Die Effizienz der Fertigung zeigt sich auch im Umsatz pro Mitarbeiter, der um 51,1% anstieg. In Bezug auf den Auftragsbestand (€ 39,6 Mio.; -43,9%) zeigt der 30.11.25 nicht das gesamte Bild - denn das dritte SmG-Los wurde erst zwei Wochen nach dem Bilanzstichtag vergeben. Der Auftragsbestand zum 16. Januar 2026 (€ 75,8 Mio.; +13,3%) gibt eine Indikation auf das finanzielle Volumen der Beauftragung (von 50k SmG-Einheiten). Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS ist intakt, die Umsätze werden internationaler - mit einem KGV von rd. 24 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus dem Verteidigungssektor weiterhin eher günstig. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 19,10.



