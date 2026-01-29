SAP-Aktie nach Quartalszahlen unter Druck



Die Aktie verzeichnete den größten Intraday-Verlust seit 5 Jahren



Die Aktie der SAP SE erlebte am Donnerstag ihren schwersten Rückschlag seit über fünf Jahren. Mit einem Einbruch von bis zu 16 % auf rund 164,86 Euro im Frankfurter Handel verzeichnete das Papier seinen massivsten Intraday-Verlust seit Oktober 2020. Auslöser für den Aktienrückgang war das Wachstum des Cloud-Backlogs, das währungsbereinigt bei 25 % lag und ein Volumen von 21,1 Milliarden Euro erreichte. Damit verfehlte das Unternehmen das von Vorstandschef Christian Klein zuvor selbst gesetzte Ziel von 26 %, ein Wert, den Klein noch im Oktober als Untergrenze markiert hatte, um eine "Enttäuschung" zu vermeiden.



Trotz der Kursreaktion lieferte der Quartalsbericht auch Lichtblicke: Die Cloud-Umsätze stiegen 2025 währungsbereinigt auf 21,7 Milliarden Euro und übertrafen damit die Analystenschätzungen. Für das laufende Jahr prognostiziert SAP ein Cloud-Wachstum von mindestens 23 %. Zudem kündigte das Unternehmen ein massives Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 10 Milliarden Euro an, das bis Ende 2027 laufen soll.









Quelle: HSBC













