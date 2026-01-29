New York - Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse litt der Handel darunter, dass der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die KI-Investitionen schürte. Die Reaktionen auf die Zahlen der Tech-Riesen Meta, Microsoft und Tesla gingen weit auseinander, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab