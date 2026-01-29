Die Aktie des ehemaligen sharedeals.de-Tenbaggers Cabaletta Bio wird seit geraumer Zeit wieder mit vorsichtigem Optimismus begleitet, während das Biotech-Unternehmen versucht, eine gentechnisch veränderte Zelltherapie im Bereich Autoimmunerkrankungen Richtung Zulassung zu bringen. Zuletzt hat sich das positive Bild weiter geschärft - durch neue klinische Ergebnisse und jüngste, wenn auch überschaubare, Aktienkäufe aus dem Umfeld des Managements. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de