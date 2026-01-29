Paris / London / Zürich - Hohe Kursverluste bei Technologiewerten in Europa und den USA haben am Donnerstag den EuroStoxx 50 belastet. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,70 Prozent tiefer auf 5.891,95 Punkten. SAP sorgte nach Quartalszahlen für Ernüchterung, die Aktien von Europas grösstem Softwarehersteller brachen am EuroStoxx-Ende um gut 16 Prozent ein. In den USA enttäuschte Microsoft und sorgte für ähnlich hohe Kurseinbussen. Hinzu kommt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
