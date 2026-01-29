Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 janvier/January 2026) - The common shares of Peakbirch Commerce Inc. will be delisted from the CSE at market close today, January 29, 2026.

Peakbirch Commerce Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0512.

_________________________________

Les actions ordinaires de Peakbirch Commerce Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 29 janvier 2026.

Peakbirch Commerce Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0512.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 29 JAN 2026 Symbol(s)/Symbole(s): PKB

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)