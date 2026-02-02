The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.02.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2026
ISIN Name
CA70470T2092 PEAKBIRCH COMMERCE INC.
CA8974711084 TROY MINERALS INC.
FR001400OS22 BOOSTHEAT SAS EO -,0001
GB00BMWRZ071 DOWLAIS GROUP PLC LS-,01
LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO
US33621E1091 FIRST SAVINGS FINL DL-,01
US47074L1052 JAMF HOLDING CORP.DL-,001
US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1
US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5
VGG2161P1577 CHINA SXT PHARM. NEW O.N.
XS1601094755 CBOM FINANCE 17/UND. REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2026
ISIN Name
CA70470T2092 PEAKBIRCH COMMERCE INC.
CA8974711084 TROY MINERALS INC.
FR001400OS22 BOOSTHEAT SAS EO -,0001
GB00BMWRZ071 DOWLAIS GROUP PLC LS-,01
LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO
US33621E1091 FIRST SAVINGS FINL DL-,01
US47074L1052 JAMF HOLDING CORP.DL-,001
US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1
US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5
VGG2161P1577 CHINA SXT PHARM. NEW O.N.
XS1601094755 CBOM FINANCE 17/UND. REGS
© 2026 Xetra Newsboard