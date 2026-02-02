Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US7562552049 Reckitt Benckiser Group PLC 02.02.2026 US7562553039 Reckitt Benckiser Group PLC 03.02.2026 Tausch 25:24
CA8974711084 Meta Critical Minerals Inc. 02.02.2026 CA59100N1042 Meta Critical Minerals Inc. 03.02.2026 Tausch 1:1
FR001400OS22 Boostheat SAS 02.02.2026 FR00140153G5 Boostheat SAS 03.02.2026 Tausch 10000:1
VGG2161P1577 China SXT Pharmaceuticals Inc. 02.02.2026 VGG2161P1650 China SXT Pharmaceuticals Inc. 03.02.2026 Tausch 150:1
