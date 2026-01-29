Berlin - Das Bundesfinanzministerium unter Leitung von Minister Lars Klingbeil (SPD) begrüßt Projekte wie den Zahlungsdienst "Wero". Eine Pflicht, "Wero" als Zahlungsdienst anzunehmen, schließt das Ministerium jedoch aus.



"Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich Projekte zur Stärkung der europäischen Autonomie und Resilienz im Zahlungsverkehr", teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. "Die Entscheidung, ob Zahlungen über Wero akzeptiert werden, obliegt am Ende jedoch den Händlern."



Angesichts des "klaren Trends zum digitalen Bezahlen" sei es wichtig, dass den Bürgern "auch innovative europäische Lösungen zur Verfügung stehen, mit denen sie in Europa grenzüberschreitend digital bezahlen können", so das Ministerium.



Das Zahlverfahren "Wero" wird von der privatwirtschaftlichen European Payments Initiative, einem Zusammenschluss von Banken aus Deutschland, Frankreich, Belgien, der Niederlande und Luxemburg, betrieben. "Nach unseren Informationen bieten verschiedene Banken ihren Kunden in Deutschland Wero bereits als Zahloption für Transaktionen zwischen Privaten an und es gibt auch erste Unternehmen, die Wero in Deutschland im Online-Handel akzeptieren oder die Integration vorbereiten", erklärte die Sprecherin des Finanzministeriums. "Im stationären Handel plant die European Payments Initiative, Wero ab diesem Jahr an den Start zu bringen."





