HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Adidas hat im vierten Quartal überraschend viel verdient. Das Betriebsergebnis legte von 57 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 164 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der Umsatz stieg von 5,97 auf 6,10 Milliarden Euro. Die Bruttomarge kletterte um einen Prozentpunkt auf 50,8 Prozent nach oben. Analysten hatten beim Gewinn mit weniger und bei den Erlösen mit mehr gerechnet.

Im nachbörslichen Geschäft legte die Adidas-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu. Dies dürfte auch dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein. Das Unternehmen will ab Anfang Februar für bis zu eine Milliarde Euro eigene Anteilscheine zurückerwerben. Die Papiere sollen anschließend eingezogen werden, was den rechnerischen Gewinn je Aktie erhöht. Adidas erwartet im laufenden Jahr eine "starke" Generierung des Barmittelzuflusses, was das Programm möglich mache. Zudem äußerte sich das Management "angesichts der starken Markendynamik, der soliden Fundamentaldaten sowie der gesunden Bilanz und starken" Barmittelzufluss-Generierung zuversichtlich mit Blick auf die künftige Entwicklung./he/tih