Wer noch ein Model S oder X haben will, sollte sich mit dem Kauf beeilen. Denn Tesla stellt die Produktion der beiden seit über zehn Jahren am Markt befindlichen Fahrzeuge ein. Die Gigafactory in Kalifornien wird aber nicht stillgelegt. Als Elon Musk 2019 das Model Y vorstellte, betrat der Tesla-Chef die Bühne mit dem Song "I'm too sexy" der Band Right Said Fred. Musk amüsierte sich offenbar köstlich darüber, dass die Bezeichnungen der vier Tesla-Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n