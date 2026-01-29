In einem volatilen Marktumfeld ergeben sich immer wieder spannende Chancen - insbesondere dann, wenn technische Indikatoren klare Signale liefern. Die jüngste Entwicklung bei der betrachteten Aktie deutet auf eine mögliche Trendwende hin: Für risikobewusste Trader bietet sich damit eine vielversprechende Gelegenheit, von einem möglichen Kursrückgang zu profitieren und gezielt auf fallende Kurse zu setzen. Im folgenden Trading-Tipp zeigen wir, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS