In einer Zeit, in der die Energiewende und nachhaltige Technologien immer stärker in den Fokus rücken, sorgt ein Unternehmen regelmäßig für positive Schlagzeilen: Nordex. Während viele Branchen und Börsentitel mit Herausforderungen kämpfen, setzt der Windkraftanlagenhersteller seine beeindruckende Erfolgsgeschichte unbeirrt fort. Am 25. Februar steht die Veröffentlichung des Jahresberichts von Nordex an. Erst dann wird endgültig ersichtlich, wie ...

