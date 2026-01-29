Fördert bis 2030 ein nahtloses Kundenerlebnis und operative Flexibilität.

CSG (NASDAQ: CSGS) gab heute die Verlängerung eines mehrjährigen Vertrags mit DISH Network bekannt, um weiterhin einen erstklassigen Kundenservice zu gewährleisten. Seit 45 Jahren verbindet DISH Gemeinden im ganzen Land und hat sich von einem Pionier im Bereich Satellitentechnik zu einem führenden Anbieter vielfältiger Konnektivitätslösungen entwickelt. CSG war während eines Großteils dieser Entwicklung ein zuverlässiger Geschäftspartner und wird DISH auch bis 2030 weiterhin dabei unterstützen, seine Kunden zu betreuen.

"CSG hat maßgeblich dazu beigetragen, wie DISH seine Kunden bedient", erklärte John Swieringa, President, Technology, und Chief Operating Officer bei DISH. "Unsere Zusammenarbeit mit CSG wird uns weiterhin die Flexibilität und Schnelligkeit bieten, die wir benötigen, um unseren Kunden die außergewöhnlichen Erlebnisse zu bieten, die sie verdienen."

Seit drei Jahrzehnten vertraut DISH auf CSG, um die Abrechnungs- und Zahlungsdienste für Millionen von Abonnenten präzise und zuverlässig zu verwalten. Mit der führenden SaaS-Plattform von CSG für Abrechnung, Kundenbetreuung und Geschäftsoptimierung kann DISH mit innovativen Angeboten und einem nahtlosen Erlebnis einen neuen Standard im Kundenservice setzen.

"Bei dieser Erneuerung geht es um das nächste Kapitel", erklärte Mike Woods, President, North America Communications, Media Technology, CSG. "Da Kunden weiterhin reibungslosere, innovative Erlebnisse erwarten, ist DISH in der Lage, selbstbewusst ein überragendes Kundenerlebnis zu bieten. Es ist für CSG nach wie vor eine Ehre, DISH seit dem Start seines ersten Satelliten im Jahr 1995 bis hin zu seinen zukünftigen Ambitionen zu unterstützen."

Erfahren Sie mehr darüber, wie die SaaS-Lösungen von CSG führenden Kabelanbietern wie DISH dabei unterstützen, ihr Wachstum zu beschleunigen, neue Einnahmequellen zu erschließen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Kosten zu senken.

