Mit Spannung blicken Anlegerinnen und Anleger auf den letzten Handelstag der Woche, denn die Börsenlandschaft ist in Bewegung - und wer genau hinschaut, entdeckt Chancen und Risiken gleichermaßen. Während sich einige Werte in einem dynamischen Marktumfeld überraschend behaupten, geraten andere ins Straucheln und sorgen für Aufsehen. Welche Unternehmen heute die Gewinner und Verlierer sind und wie sich die Märkte zum Wochenausklang präsentieren, erfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS