Der digitale Gebrauchtwagenhändler Carvana wird als das "Amazon für Autos" bezeichnet. Carvana ging an den Start, um den unangenehmen Besuch im Autohaus mit langen Preisverhandlungen und undurchsichtigen Gebühren abzuschaffen und durch einen reinen Online-Prozess zu ersetzen. Nach dem Börsengang im April 2017 ging die Aktie durch eine Berg-und-Talfahrt. Es war richtig wild. Und 2022 rutschte der Onlinehändler fast in die Pleite, erholte sich aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer