Amazon plant den nächsten großen Schritt in Sachen Künstliche Intelligenz. Laut Berichten verhandelt Konzernchef Andy Jassy direkt mit OpenAI-Chef Sam Altman über eine Investition in Milliardenhöhe. Es geht um eine Summe, die selbst für Verhältnisse im Silicon Valley astronomisch ist.Das Ziel der Gespräche ist ein Investment von bis zu 50 Milliarden Dollar. Damit würde Amazon seine Position im globalen Wettrüsten um die Vorherrschaft bei KI massiv ausbauen. Erst im Oktober wurde OpenAI nach einem
