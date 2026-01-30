Die ehemalige Führungskraft von Google Cloud und SAP wird auf dem Erfolg und der Führungsposition von Convera im Bereich der kommerziellen Zahlungen aufbauen

Convera, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kommerzieller Zahlungen, gibt heute die Ernennung von Meaghan Riley zur Chief Commercial Officer bekannt. Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs fort, expandiert in neue Märkte und erschließt skalierbare Umsatzmöglichkeiten in verschiedenen Regionen und Branchen. Vor Convera war Meaghan Chief Operating Officer bei Google Cloud North America, wo sie eine bedeutende Markteinführungstransformation leitete und wachstumsstarke Segmente einführte.

Meaghan Riley, Chief Commercial Officer, Convera

"Meaghans beeindruckender beruflicher Werdegang und ihre nachweisbaren Erfolge bringen außergewöhnliche Erfahrungen und einzigartige Stärken mit sich, die unser Führungsteam in dieser entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung von Convera stärken werden", erklärte Patrick Gauthier, CEO von Convera. "Meaghans Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unser Ziel zu erreichen, globale Geschäftszahlungen einfacher und intelligenter zu gestalten indem wir unseren Kunden einen exzellenten Service bieten und gleichzeitig eine leistungsstarke, gut abgestimmte Organisation aufbauen."

"Da Convera weiterhin marktführend ist und weltweit kommerzielle Zahlungslösungen der nächsten Generation anbietet, wird Frau Meaghan eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Vision spielen. Sie bringt das Know-how mit, um unsere Marktpräsenz zu stärken und unsere Go-to-Market-Teams (GTM) zu einem leistungsstarken Motor für Umsatzwachstum zu vereinen", erklärte Bill McNichols, Chairman of the Board von Convera, Mitbegründer und Managing Partner von Goldfinch Partners.

Bevor sie die Leitung des Geschäftsbereichs Google Cloud übernahm, war Meaghan in leitenden Positionen bei DocuSign und SAP tätig. Sie hat in verschiedenen Branchen außergewöhnliches Wachstum und hervorragende Finanzergebnisse erzielt und komplexe Operationen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika geleitet. Ihr finanzielles Gespür und ihre ausgeprägten Fähigkeiten in der Leitung von GTM-Teams werden Convera dabei unterstützen, sich als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Geschäftszahlungen zu positionieren. Sie setzt sich leidenschaftlich für Vielfalt und Inklusion ein und fördert Programme zur Förderung von Gleichberechtigung und Repräsentation am Arbeitsplatz.

"Ich bin sehr stolz und freue mich sehr, diesem ambitionierten Führungsteam beizutreten, das weiterhin eine führende Rolle auf dem Markt einnimmt", erklärte Meaghan Riley, die neu ernannte Chief Commercial Officer von Convera. "Die Grundwerte und die auf Wachstum ausgerichtete Denkweise von Convera haben mich dazu motiviert, mich der von ihnen angeführten Bewegung anzuschließen. Ich freue mich darauf, gemeinsam neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen und die schnell wachsende weltweite Kundennachfrage nach modernen kommerziellen Zahlungslösungen zu bedienen."

Convera fördert nachhaltiges Wachstum in allen Segmenten

"Wir wussten, dass 2025 ein anspruchsvolles Jahr für Convera werden würde. Wie viele andere Organisationen mussten auch wir uns durch unsichere Zeiten navigieren, jedoch haben wir in dieser herausfordernden und komplexen Situation mit Widerstandsfähigkeit reagiert. Infolgedessen haben wir bedeutende, messbare Erfolge erzielt, die es wert sind, gefeiert zu werden", erklärte Gauthier.

Im Jahr 2025 beschleunigte Convera seine Transformation. Das Unternehmen erzielte eine Rekordleistung mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und steigerte seinen Gesamtumsatz auf fast 190 Milliarden US-Dollar, wobei die Zahlungstransaktionskapazität mehr als 18.000 Transaktionen pro Stunde erreichte. Das Unternehmen wurde für seine Dienstleistungen von namhaften Kunden aus verschiedenen Branchen ausgezeichnet, darunter Identity Digital, IDB Global Federal Credit Union, Betcris, Melecs und Prisma Capital, um nur einige zu nennen.

Convera hat außerdem in zukunftssichere Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen investiert, indem es seine SOC2-Zertifizierung abgeschlossen und eine neue strategische Zusammenarbeit mit iPID, einem globalen Anbieter von Know-Your-Payee-Verifizierungen (KYP), eingegangen ist, um unseren Zahlungsvalidierungsprozess zu verbessern und die von der Europäischen Union erlassene Verordnung zur Überprüfung von Zahlungsempfängern (Verification of Payee, VoP) zu erfüllen. Darüber hinaus hat Convera erfolgreich KI-gestützte Lösungen im gesamten Unternehmen eingeführt, um die Produktivität zu steigern und Teams in den Bereichen Technik, Vertrieb, Marketing und Betrieb zu befähigen, neue Höhen der Innovation und Wirkung zu erreichen.

Über Convera

Convera ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kommerzieller Zahlungen. Mit einer unübertroffenen regulatorischen Präsenz und einem Finanznetzwerk, das mehr als 140 Währungen und 200 Länder und Gebiete umfasst, gestaltet Convera die Zukunft des Geschäftsverkehrs neu. Wir kombinieren technologiebasierte Zahlungslösungen mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Devisenhandel, Risikomanagement und Compliance. Von kleinen Unternehmen bis hin zu Finanzvorständen und Finanzmanagern wir unterstützen unsere Kunden dabei, mit Zuversicht zu wachsen. Convera gestaltet geschäftliche Zahlungen einfach, intelligent und sicher.

Weitere Informationen über Convera finden Sie unter https://convera.com.

