Neben allen geopolitischen Unwägbarkeiten läuft an den Kapitalmärkten die größte und mächtigste Rohstoff-Rally aller Zeiten. Das verteuert die Inputkosten für die Industrie, die eh schon hartnäckige Inflation wird somit abermals angefacht. Dass Zölle, Lohnsteigerungen und die hohen Ressourcenpreise auf das Ladenregal durchschlagen, impliziert auch deutlich höhere Zinsen für die nächste Zeit. Investoren sollten an Alternativen denken und insbesondere bei hoch bewerteten Aktien enge Stop-Loss-Limite einziehen. Mit Blick auf offene Energiefragen gibt es jedoch innovative Lösungen, die man sogar an der Börse erwerben kann. Der CleanTech-Spezialist CHAR-Technologies kann mit einem interessanten Geschäftsmodell aufwarten, das in allen Wetterlagen Sinn macht. Ein genauer Blick eröffnet gute mittelfristige Aussichten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de