EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
RBI: Vorläufige Zahlen 2025
Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro
Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2025 wird am 2. März 2026 veröffentlicht.
Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2268484
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2268484 30.01.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group