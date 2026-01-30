Der charttechnische Ausflug der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius über die Marke von 50 Euro war nicht nachhaltig. Inzwischen notiert der DAX-Wert wieder deutlich darunter. Geht es nach dem Gros der Analysten, dürfte sich der jüngste, kleinere Kursrücksetzer aber als klare Kaufchance entpuppen.Deutsche Bank Research bleibt bullish und rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 56 Euro. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
