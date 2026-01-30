St. Gallen - Die Herausforderungen im HR-Management werden auch für kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) immer komplexer. Neue Regulative, zunehmende Automatisierung, sich ändernde Gesetze und der Fachkräftemangel binden viele Ressourcen - Ressourcen, die gerade KMU gewinnbringender in ihr Kerngeschäft investieren sollten. Zudem verlangen die neuen Anforderungen teilweise sehr spezifisches Fachwissen, dessen Aneignung Zeit und Geld kostet. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab