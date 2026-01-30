Das Instrument 1AST AT100ASTA001 ASTA ENERGY SOLUTIONS AG EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 30.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 1AST AT100ASTA001 ASTA ENERGY SOLUTIONS AG EQUITY has its first trading date on 30.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 1AST AT100ASTA001 ASTA ENERGY SOLUTIONS AG EQUITY has its first trading date on 30.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP Y
© 2026 Xetra Newsboard