Der Kreditkartenanbieter Visa hat am Donnerstagabend seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Nachdem der Rivale Mastercard bereits im Vorfeld seine Bücher geöffnet und die Erwartungen klar übertroffen hatte, reichten die soliden Zahlen von Visa nicht aus, um neue Begeisterung zu entfachen.Visa meldete für das erste Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Nettoumsatz von 10,9 Milliarden Dollar, was 15 Prozent mehr als im Vorjahr entspricht und die Prognosen von 10,7 Milliarden Dollar deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
