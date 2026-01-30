Emittent: ASTA Energy Solutions AG
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T
Kuerzel: 1AST
|Aktuelle Nachrichten
|09:15
|SAP: Riesige Enttäuschung - Aixtron, ASTA Energy, DWS, KSB und Suss MicroTec im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
|08:10
|XETR IPO 1AST: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|00:02
|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 30.01.2026
|Das Instrument 1AST AT100ASTA001 ASTA ENERGY SOLUTIONS AG EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 30.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG AST0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 1AST AT100ASTA001...
|00:01
|XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 30.01.2026
|The following instruments on XETRA do have their first trading 30.01.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.01.2026
Aktien
1 CA30191G1000 Exxon Mobil Corp. CDR
2...
|Do
|IPO: Asta Energy legt Ausgabepreis bei Börsengang auf 29,50 Euro je Aktie fest
| Wien/Oed-Öhling (dpa-AFX) - Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, hat für den Börsengang in Frankfurt am Freitag...
