Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon könnte mit einer Investition von bis zu 50 Milliarden US-Dollar zum wichtigsten Geldgeber von OpenAI aufsteigen.Amazon steht nach Informationen aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen in Gesprächen über eine Investition von bis zu 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Die Verhandlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, die endgültige Höhe der Beteiligung ist demnach noch nicht festgelegt. An den Gesprächen sind laut Berichten der Vorstandsvorsitzende von Amazon, Andy Jassy, sowie OpenAI-Chef Sam Altman direkt beteiligt. Ein Abschluss könnte bereits in den kommenden Wochen erfolgen. Bewertung nahe der Billionenmarke OpenAI strebt laut …
