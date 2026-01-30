© Foto: wO-ChatGPTNach Jahren der Turbulenzen meldet sich der Herzogenauracher Sportriese mit Rekordzahlen zurück. Dank eines fulminanten Endspurts im Jahr 2025 greift Adidas nun nach der Marktführerschaft.Die Marke mit den drei Streifen ist zurück. Was viele Analysten noch vor kurzem für unmöglich hielten, ist eingetreten: Adidas hat das Jahr 2025 mit einem Rekordumsatz von 24,8 Milliarden Euro abgeschlossen. Trotz globaler Handelsspannungen, schwankender Währungen und der komplizierten Abwicklung der Yeezy-Bestände steht das Unternehmen heute so gesund da wie seit Jahren nicht mehr. In seinem vierten Jahr an der Spitze hat der Norweger Bjørn Gulden Adidas wieder zu einem gesunden Unternehmen gemacht, das …Den vollständigen Artikel lesen
