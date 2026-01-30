Neuenburg - Wohneigentum in der Schweiz ist im vierten Quartal weiterhin teurer geworden. Der entsprechende Index des Bundesamts für Statistik (BFS) nahm im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent zu. Gegenüber dem Vorquartal erhöhten sich die Preise gemäss dem Schweizerischen Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) um 0,5 Prozent, wie das BFS am Freitag mitteilte. Der Indexstand beträgt neu 125,0 Punkte, wobei das 4. Quartal 2019 für 100 Punkte steht. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
