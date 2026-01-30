Die Aurubis-Aktie kennt seit April letzten Jahres nur die Richtung nach oben; dieser Trend verstärkte sich seit Jahresanfang. Am Freitag verliert sie aktuell -1,7% und steht bei 165,60 €; damit wurde ein neues Allzeithoch erreicht. Was ist hier ratsam? Kupferpreis explodierte Seit den US-Zöllen und den daraus resultierenden Beschränkungen von China für wichtige Rohstoffe explodieren die Preise für wichtige Rohstoffe wie Kupfer. Der Kupferpreis je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de