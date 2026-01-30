EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Euroboden GmbH - 4. Sachstandsbericht gegen aktuellen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar



30. Januar 2026 - Die Insolvenzverwaltung der Euroboden GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Euroboden GmbH Inhaberschuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN: DE000A2YNXQ5 / WKN: A2YNXQ) und 2020/2025 (ISIN: DE000A289EM6 / WKN: A289EM) einen aktuellen Bericht über den Fortgang im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH zur Verfügung gestellt.



Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichtes des Verwalters gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Tage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen richten Anleihegläubiger bitte per E-Mail an euroboden@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.



Bitte beachten Sie, dass der Bericht Informationen enthalten kann, deren Verwendung und/oder Offenlegung als Insiderinformation nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) oder aufgrund anderer anwendbarer Rechtsnormen reglementiert und/oder beschränkt sein kann. Die One Square Advisory Services S.à.r.l. wird nicht prüfen, ob der Bericht tatsächlich derlei Informationen enthält, oder (potenziell) solche Informationen unkenntlich machen.



Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder dessen Inhalte ist daher nicht gestattet.



