München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von One Square Advisory Services vom 30.01.2026:Die Insolvenzverwaltung der Euroboden GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Euroboden GmbH Inhaberschuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5/ WKN A2YNXQ) und 2020/2025 (ISIN DE000A289EM6/ WKN A289EM) einen aktuellen Bericht über den Fortgang im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH zur Verfügung gestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de