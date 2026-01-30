Datum der Anmeldung:
27.01.2026
Aktenzeichen:
B11-25/26
Unternehmen:
TE Connectivity Ltd., Galway (IRL); mittelbarer Vermögens- und Kontrollerwerb über einen Unternehmensteil der Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Schieder-Schwalenberg
Produktmärkte:
Ladedosen für elektrisch betriebene Fahrzeuge
27.01.2026
Aktenzeichen:
B11-25/26
Unternehmen:
TE Connectivity Ltd., Galway (IRL); mittelbarer Vermögens- und Kontrollerwerb über einen Unternehmensteil der Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Schieder-Schwalenberg
Produktmärkte:
Ladedosen für elektrisch betriebene Fahrzeuge
© 2026 Bundeskartellamt