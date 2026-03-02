TE Connectivity hat mit der Phoenix Contact E-Mobility GmbH eine strategische Asset-Transaktion abgeschlossen. TE übernimmt damit einen wesentlichen Teil des E-Mobility-Geschäfts, das Lade-Inlets für Elektrofahrzeuge fertigt. Die Transaktion stärke die Fähigkeit von TE, zentrale globale Automobilkunden zu bedienen, und unterstützt die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens, wie die Schweizer mit Sitz in Schaffhausen mitteilen. Die Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
