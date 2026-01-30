Emittent: ASTA Energy Solutions AG
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T
Kuerzel: 1AST
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T
Kuerzel: 1AST
© 2026 Xetra Newsboard
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|39,050
|39,080
|11:14
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:33
|EQS-News: ASTA Energy Solutions AG: ASTA Energy Solutions AG mit erfolgreichem Börsengang
|EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
/ Schlagwort(e): Börsengang
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG MIT ERFOLGREICHEM BÖRSENGANG (News mit Zusatzmaterial)
30.01.2026...
► Artikel lesen
|09:38
|BREAKING: Asta Energy mit Top-IPO - 45% Plus zum Handelsstart
|Es ist ein fulminanter Start an die Börse. Der Energietechnik-Zulieferer Asta Energy hat am Freitag den Handel aufgenommen. Zum Handelsstart wird die Aktie bei 43 Euro gehandelt, was 45 Prozent über...
► Artikel lesen
|09:30
|XETR IPO 1AST: OPENING-AUCTION ABGESCHLOSSEN / FINISHED
|Emittent: ASTA Energy Solutions AG
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T
Kuerzel: 1AST
► Artikel lesen
|09:15
|SAP: Riesige Enttäuschung - Aixtron, ASTA Energy, DWS, KSB und Suss MicroTec im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
► Artikel lesen
|08:10
|XETR IPO 1AST: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|Emittent: ASTA Energy Solutions AG
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T
Kuerzel: 1AST
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ASTA ENERGY SOLUTIONS AG
|38,945
|0,00 %