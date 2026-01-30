© Foto: Dall-EDer Speicherchip-Hersteller SanDisk hat die Wall Street mit seinen Zahlen schockiert - im positiven Sinne! Die Aktie kennt weiterhin kein Halten mehr. Speicherchip-Hersteller laufen Nvidia und Co. den Rang ab Der durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Halbleiter-Boom hat einen neuen Börsenstar hervorgebracht: Speicherchip-Hersteller SanDisk. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Auf- und Ausbau von Datenzentren und dem hohen Speicherbedarf, welcher die Branche in Bedrängnis gebracht und für einen Engpass sowohl bei Arbeits-, aber auch Massenspeicher gesorgt hat. Von dieser Entwicklung profitieren nicht nur aufgrund der hohen Nachfrage, sondern auch wegen enormer Preissteigerungen schon …Den vollständigen Artikel lesen
