Damit haben im Vorfeld wohl wenige Experten gerechnet. Die Aktie der DWS Group ist gestern nach Zahlen regelrecht explodiert und hat am Ende rund sechs Prozent höher geschlossen. Neue Zwischenziele und überzeugende Zahlen sind nicht die einzigen News, die es zu dem Unternehmen gibt.Am Ende hat CEO Stefan Hoops die vom Markt noch vor einiger Zeit als zu hoch gegriffenen Unternehmensziele für 2025 teils noch übertroffen. Der Gewinn je Aktie erreichte mit 4,64 Euro mehr als die anvisierten 4,50 Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
