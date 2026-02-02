Wer heute zu viel über Dividenden spricht, kann ganz schnell als von gestern abgestempelt werden. Warum sich mit 6 oder 10 % Rendite zufriedengeben, wenn die Kurse scheinbar jeden Tag nach oben schießen? Aber Bäume wachsen nicht in den Himmel. Jüngst wurden Anleger durch den plötzlichen Absturz von Gold und Silber unsanft daran erinnert. Während die Masse oft dem nächsten Kick hinterherläuft, fahren erfolgreiche Investoren zum Teil andere Strategien. Warren Buffett machte ein Vermögen mit Investments, die andere für langweilig hielten. Die genannten Gesellschaften zahlen hohe Dividenden, RE Royalties sogar 13 % p.a., und wachsen zudem noch. Nicht sexy genug? Vielleicht - aber oft genau das, womit langfristig Geld verdient wird.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de