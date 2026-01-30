Zürich - Die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft haben sich im Januar gemäss dem KOF-Konjunkturbarometer zwar leicht eingetrübt. Trotz eines leichten Rückgangs bleiben sie aber überdurchschnittlich günstig. Konkret sank das Barometer um 1,1 Punkte auf 102,5 Zähler, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. In den vier Monaten zuvor hatte es stetig zugelegt. Das Konjunkturbarometer liege aber weiterhin über dem mittelfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab