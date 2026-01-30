Kions Q4-Pre-Close-Call deutete auf eine stabile, Saisonal bedingte Auftragseingangsentwicklung hin, mit einem leicht höheren Auftragsbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 2026. Der Gruppenumsatz wird voraussichtlich geringfügig höher ausfallen, während das bereinigte EBIT aufgrund gestiegener langfristiger Incentive aufgrund der Aktienkurssteigerungen zurückgehen dürfte. Im Segment ITS hat der rückläufige Rückenwind durch den Auftragsbestand nachgelassen, was zu einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich, einem Book-to-Bill-Wert knapp unter 1 und einem deutlichen Rückgang der Marge führte. Dennoch kommt das Segment auf den Mittelwert der eingeengten Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Im Segment SCS setzt sich die ungleiche Erholung fort, mit einem leicht höheren Auftragseingang, beschleunigtem Umsatzwachstum und einem signifikanten EBIT-Anstieg im Jahresvergleich. Allerdings wird erwartet, dass die Margen sequenziell stabil bleiben und das EBIT für das Geschäftsjahr 2025 leicht unter dem Prognosemittelwert liegt. Für die Gruppe bestätigte Kion das Ziel für das Geschäftsjahr 2027, eine bereinigte EBIT-Marge von 10% zu erreichen, was etwa 110 BP über unseren Schätzungen liegt. Angesichts der begrenzten Sichtbarkeit auf eine nachhaltige Nachfrageverbesserung halten wir unsere SELL-Einstufung bei einem unveränderten, DCF-basierten Kursziel von 48,50 EUR aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag





© 2026 mwb research