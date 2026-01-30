LIVE: Apple-Rekorde, SAP- und Microsoft-Absturz, Kriegs-Angst
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|215,75
|215,85
|11:27
|215,65
|215,80
|11:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:22
|Apple kämpft nach Rekordquartal mit Chip-Engpässen
|11:21
|Gold & Silber- Blase geplatzt? Microsoft | Meta Platforms | Apple | Bitcoin
|Nach einem nervösen Handelstag zieht die Volatilität spürbar an: Gewinnmitnahmen drücken viele Assets gleichzeitig - von Aktien über Edelmetalle bis Krypto. Wir ordnen ein, was hinter dem Marktstress...
|11:15
|Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen: Im Weihnachtsquartal macht Apple traditionell sein ...
|11:14
|Apple übertrifft Erwartungen: Rekordgewinn beflügelt Aktie - Renditechance von 15,2 % p.a.
|Mit einem überraschend starken Quartalsergebnis setzt Apple neue Maßstäbe in der Tech-Branche. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial für die Aktie - und das iPhone bleibt der Wachstumsmotor. So prognostiziert...
|11:10
|BofA Securities bekräftigt Kaufempfehlung für Apple mit Kursziel von 325 US-Dollar
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:23
|Weg von Windows: Kollektiv will Gaming-Kernel für Linux entwickeln
|11:21
|10:43
|Hitachi and Microsoft transform asset management
|10:31
|Morgen-Update: Morgen-Update: Microsoft bricht weg - droht ein größerer Rückschlag?
|10:30
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:15
|SAP-Chef: Wieso das Ende der Tastatur in drei Jahren kommen wird
|Die klassische Tastatur hat sich seit ihrer Erfindung kaum verändert. Dank KI könnte sie aber schon bald eine grundlegende Transformation erleben und durch gesprochene Sprache ersetzt werden, glaubt...
|11:14
|SAP: Kursziel drastisch gekappt - Anlage bietet dennoch Renditechance von 21,7 % p.a.
|SAP verfehlt beim Cloud-Wachstum die eigenen Ziele, woraufhin Deutsche Bank Research das Kursziel deutlich senkt. Trotz der Rückschläge bleibt die Kaufempfehlung bestehen. So prognostiziert das technische...
|11:10
|SAP-Aktie -15%: Und jetzt einsteigen?
|Es war zweifellos einer der schwärzesten Tage in der Börsengeschichte von SAP. Der Kurs des deutschen Software-Riesen krachte um -15% nach unten und landete auf einem neuen 12-Monatstief. Ist das jetzt...
|10:45
|Cloud-Backlog schwächelt: Warum die SAP-Aktie trotz Gewinnplus unter Druck steht
|WALLDORF (IT-Times) - SAP verzeichnete im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 nur noch ein leichtes Umsatzwachstum, was Befürchtungen aufkommen lässt, dass künstliche Intelligenz (KI) SaaS-Modelle...
|10:31
|Morgen-Update: SAP dreht auf - wer jetzt zögert, jagt später hinterher
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|215,80
|-0,05 %
|MICROSOFT CORPORATION
|362,25
|+0,14 %
|SAP SE
|170,56
|+1,34 %