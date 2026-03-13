SAP hat zum März-Patchday 15 neue Sicherheitsupdates veröffentlicht, darunter zwei kritische Schwachstellen mit CVSS-Werten von 9,8 und 9,1. Besonders brisant ist eine alte Log4j-Lücke aus dem Jahr 2019 im Modul Quotation Management Insurance, die zeigt, wie lange eingebettete Drittanbieterkomponenten verwundbar bleiben können. Parallel beobachten Investoren die SAP-Aktie genau, nachdem ein schwächer als erwartetes Cloud-Wachstum zuletzt zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de