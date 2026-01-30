Zürich - Die philanthropische Initiative Venture Kick blickt auf ein starkes Jahr zurück: 2025 beschleunigte sie 34 % mehr Startups als im Vorjahr und unterstützte ihr Portfolio dabei, Anschlussfinanzierungen in Höhe von insgesamt CHF 1,25 Milliarden einzuwerben. Seit 2007 wurden CHF 102 Millionen von privaten Förderern in 1'251 Startup-Projekte aus Schweizer Hochschulen und Forschungszentren investiert, wodurch 16'100 Arbeitsplätze geschaffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
