Wien (www.fondscheck.de) - Die amerikanischen und europäischen Alternative-Credit-Geschäfte von Franklin Templeton, Benefit Street Partners (BSP) und Alcentra, firmieren künftig unter der gemeinsamen Marke BSP, die ein neues Erscheinungsbild erhält, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fonds der bisherigen Marke Alcentra würden damit ebenfalls unter dem Namen BSP geführt. Für seine neue alternative Kreditplattform, zu der auch der Direct-Lending-Anbieter Apera gehöre, peile Franklin Templeton in diesem Jahr ein verwaltetes Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
