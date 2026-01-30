Seit vielen Jahren tüftelt GRAIL an seinem Multikrebstest Galleri. Der Test des Flüssigbiopsie-Spezialisten, der aus dem Genomsequenzierungsurgestein Illumina hervorgegangen ist, hat bereits im Jahr 2018 von der FDA die Auszeichnung "bahnbrechendes Medizinprodukt" erhalten. Nun wurde der Zulassungsantrag vor Markteinführung bei der Behörde eingereicht.Laut GRAIL sei die Einreichung bei der FDA "ein wichtiger Meilenstein für die Förderung der Krebsfrüherkennung" und die Erfüllung bisher unerfüllter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
