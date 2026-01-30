Wiesbaden - Nach zwei Jahren Rezession wächst die deutsche Wirtschaft 2025 wieder leicht. Das Schlussquartal fällt sogar positiver aus als erwartet. Dennoch lässt der grosse Aufschwung auf sich warten. Im Schlussquartal 2025 legte das Bruttoinlandprodukt (BIP) zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst angenommen. Es resultierte ein Plus von 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt gab. In einer ersten Annahme war die Statistikbehörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
