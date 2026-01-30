Optimierte Prozesse, bessere Ausbeute: Aguia setzt auf Effizienz

Anzeige / Werbung

Aguia Resources hat im Quartalsbericht zum 31. Dezember 2025 signifikante Entwicklungen bei seinen Projekten in Brasilien und Kolumbien hervorgehoben. Der Produktionsstart für die Phosphatmine Três Estradas sei dem Unternehmen zufolge für März 2026 geplant. Gleichzeitig habe sich die operative Leistung der Santa Barbara-Goldmine in Kolumbien deutlich verbessert, mit spürbarem Einfluss auf die Erträge.

Optimierung steigert Goldausbeute in Santa Barbara

Laut Unternehmensangaben habe eine umfassende technische Analyse durch einen unabhängigen Mine Engineer zu strategischen Anpassungen in der Santa Barbara-Goldmine geführt. Diese hätten unter anderem eine Vereinfachung der Prozessführung, die Umstellung auf Chargenbetrieb sowie eine Reduktion des Personals umfasst. Ziel sei es gewesen, Betriebskosten zu senken und die Effizienz der Goldgewinnung zu steigern. Das Management berichtete, dass sich die Goldausbeute im Dezember auf 70% verbessert habe, ein Anstieg von 45% gegenüber dem Durchschnitt der Monate Juli bis November. Auf dieser Grundlage hätten sich die Goldverkäufe im Dezember auf rund 120.000?AUD belaufen. Perspektivisch strebe man Erholungsraten von über 80% an.

Neuentdeckung erweitert geologisches Potenzial

Ein weiteres Ergebnis der untertägigen Arbeiten sei die Entdeckung einer bislang nicht identifizierten mineralisierten Ader in Nähe der bestehenden Erschließung. Die Struktur verlaufe quer zu den bekannten Santa Barbara- und Mariana-Adern. Kanalproben aus einem alten Stollen hätten Goldgehalte von 18,6?g/t, 16,49?g/t und 9,51?g/t ergeben. Die Unternehmensführung äußerte, dies deute auf die Möglichkeit eines umfangreicheren, möglicherweise zusammenhängenden Lagerstättensystems hin.

Três Estradas: Start der Phosphatproduktion vorbereitet

In Brasilien schreite das Phosphatprojekt Três Estradas planmäßig voran. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Bauarbeiten zur Erweiterung der DB-Verarbeitungsanlage im Einklang mit dem bestehenden Finanzierungsrahmen stünden. Die Erteilung der Betriebsgenehmigung durch die Umweltbehörde FEPAM werde laut Management im März 2026 erwartet. Direkt im Anschluss solle mit der Minenerschließung begonnen werden. Die erste Produktverladung sei für Mai 2026 vorgesehen. Zur Finanzierung sei im Berichtszeitraum ein Bankdarlehen über 6?Mio.BRL (rund 1,7?Mio.AUD) zwischen der Tochtergesellschaft Aguia Fertilizantes und der Regionalentwicklungsbank BRDE abgeschlossen worden. Die Mittel seien zweckgebunden für die Modernisierung der Verarbeitungseinheit und die Vorbereitung des Minenbetriebs.