Es war zweifellos einer der schwärzesten Tage in der Börsengeschichte von SAP. Der Kurs des deutschen Software-Riesen krachte um -15% nach unten und landete auf einem neuen 12-Monatstief. Ist das jetzt der Moment für einen Kauf der SAP-Aktie? Gute Gründe für den Kurssturz Es ist mal wieder einer dieser Tage, an dem man am Verstand der Börse zweifeln mag. SAP peilt im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von 12 bis 13% an. Das um Sondereffekte bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de