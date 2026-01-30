FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3264 (3966) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 204 (210) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 620 (710) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1680 (1560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 740 (790) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'BUY' - CANACCORD STARTS 3I INFRASTRUCTURE WITH 'BUY' - CANACCORD STARTS GREENCOAT UK WIND WITH 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HENRY BOOT PRICE TARGET TO 285 (310) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 815 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RANK GROUP PRICE TARGET TO 106 (104) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 600 (285) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 55 (53) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 123 (109) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 60 (70) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1040 (1090) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 4200 PENCE - UBS CUTS W,A,G, PAYMENT SOLUTIONS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 142 (113) PENCE - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 108 (103) PENCE - 'NEUTRAL'
