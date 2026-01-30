Zürich - Die Stimmung von Schweizer Unternehmen zeigt sich zu Beginn des Jahres 2026 stabil, wenn auch etwas weniger dynamisch als im globalen Vergleich. Die Firmen profitieren von einer robusten Ausgangslage und zunehmender finanzieller Zuversicht. Der vom Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet (D&B) erhobene «Global Business Optimismus-Index» steigt in der Schweiz im ersten Quartal 2026 um 3 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
